В Эстонии за неделю выявили почти 500 случаев побочных реакций на AstraZeneca

В Эстонии за неделю выявили 486 побочных реакций на вакцину от коронавируса AstraZenecа, пишет РИА «Новости» со ссылкой на департамент здоровья страны.

«На прошлой неделе зарегистрировали 530 побочных реакций на вакцины от COVID-19, из них 486 были связаны с вакциной AstraZeneca», — говорится в заявлении.

Уточняется, что два из этих случаев были тяжелыми, но прямая связь с прививкой пока не установлена. В первом случае у 68-летней женщины произошло кровоизлияние в мозг, во втором — 63-летняя женщина потеряла сознание, получила травму головы и умерла.

Ранее Испания остановила применение вакцины от AstraZeneca.