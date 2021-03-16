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Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии &laquo;Давосская повестка дня 2021&raquo; Всемирного экономического форума (ВЭФ), 27 января 2021 года Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии &laquo;Давосская повестка дня 2021&raquo; Всемирного экономического форума (ВЭФ), 27 января 2021 года

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин наградил медицинских работников лечебных учреждений Красноярского края и Свердловской области за самоотверженность и высокий профессионализм, который те проявили ими в борьбе с коронавирусом. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, орденом Пирогова были отмечены врачи, заведующие отделениями и замглавврачи медучреждений Красноярского края и Свердловской области.

Кроме того, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени была присвоена замгендиректора Национального медицинского исследовательского центра радиологии в Калужской области. Кроме того, фельдшеры скорой помощи Красноярского края, врач клинической больницы №6 Екатеринбурга и начальник клинико-диагностической службы больницы в Свердловской области были награждены Медалью Луки Крымского.

Также в указе говорится, что врач Петушинской районной больницы во Владимирской области был удостоен почетного звания заслуженного врача России.

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