Россия безвозмездно отдала Вьетнаму партию «Спутника V»

Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Совета безопасности РФ.

В пресс-службе отметили, что дозы препарата отправили во Вьетнам самолетом Ил-96 по решению президента России Владимира Путина. Там уточнили, что вакцину в страну доставил секретарь СБ России Николай Патрушев. Он приехал во вьетнамскую столицу Ханой, где пройдут двухдневные российско-вьетнамские консультации по безопасности.

Накануне в Кремле рассказали о распространении вакцины «Спутник V» за границей.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.