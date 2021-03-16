Минздрав Украины не увидел проблемы с вакциной AstraZeneca

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса AstraZeneca, является «абсолютно безопасной». Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

Комментируя случаи тромбоза, которые наблюдаются в Европе после инъекций данным препаратом, он отметил, что не видит никаких проблем. «Тут не о чем говорить», — сказал Степанов.

Глава ведомства также рассказал, что сделал прививку этим препаратом своим родителям. Он подчеркнул, что это является лучшим доказательством безопасности вакцины.

По мнению чиновника, страны, приостановившие применение препарата, «хотят четко понять, нет ли связи между тромбозом и этой вакциной».

Ранее ряд стран ЕС, включая Италию, Германию, Францию, приостановили использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.