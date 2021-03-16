Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Минздрав Украины не увидел проблемы с вакциной AstraZeneca

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса AstraZeneca, является «абсолютно безопасной». Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

Комментируя случаи тромбоза, которые наблюдаются в Европе после инъекций данным препаратом, он отметил, что не видит никаких проблем. «Тут не о чем говорить», — сказал Степанов.

Глава ведомства также рассказал, что сделал прививку этим препаратом своим родителям. Он подчеркнул, что это является лучшим доказательством безопасности вакцины.

По мнению чиновника, страны, приостановившие применение препарата, «хотят четко понять, нет ли связи между тромбозом и этой вакциной».

Ранее ряд стран ЕС, включая Италию, Германию, Францию, приостановили использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.