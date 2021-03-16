В РФ хотят предоставить частным компаниям доступ к обезличенным данным пациентов

Власти России хотят предоставить компаниям, создающим медицинские технологии, в том числе в сфере искусственного интеллекта, доступ к обезличенным данным пациентов для более эффективной диагностики и лечения заболеваний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Отмечается, что Минцифры уже включили эту меру во «второй пакет» поддержки ИТ-сферы. Минздрав России также ее поддержал.

«Она (мера)... направлена на качественное развитие современной медицины — как научной, так и диагностической, — за счет технологии искусственного интеллекта», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в четверг, 18 марта, Чернышенко встретится с представителями отрасли, они обсудят содержание «второго пакета» мер поддержки и воплощения в жизнь каждого мероприятия плана, после чего документ будет окончательно утвержден.