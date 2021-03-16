Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Минтруд подумает над сокращением числа запрещенных профессий для женщин

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Минтруд рассмотрит предложение о сокращении числа запрещенных профессий для женщин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Данный запрос в Минтруд поступил и будет рассмотрен в установленные сроки», — сказали в пресс-службе.

Ранее председатель комитета СФ по соцполитике Инна Святенко направила запрос в министерство с просьбой уровнять права женщин и мужчин в гражданской авиации. В случае положительного ответа россиянки смогут работать техником по планеру и двигателям, по приборам, электро- и радиооборудованию, а также по парашютным и аварийно-спасательным средствам.

С 1 января 2021 года в России сократился список запрещенных для женщин профессий с 456 до 100 пунктов. Россиянкам разрешили работать машинистками электропоездов, водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной специальной техники, а также быть членом палубной команды судна.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.