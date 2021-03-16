Мужчину забили до смерти молотком на западе Москвы

Мужчина напал с молотком на прохожего и забил его до смерти в ночь на 16 марта вблизи жилого дома, расположенного по улице Довженко, на западе Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.

Отмечается, что злоумышленник сначала нанес множество ударов ногами в область головы своей жертвы, после чего продолжил избивать жертву молотком. От полученных травм потерпевший умер на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемый задержан, им оказался уроженец Санкт-Петербурга 1997 года рождения.

По словам Ивановой, злоумышленника доставят в следственное подразделение для проведения необходимых следственных действий. Кроме того, его проверят на наличие психических заболеваний.