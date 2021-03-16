Министра культуры Крыма не уволят после использования мата на совещании

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что министр культуры региона Арина Новосельская не лишится своего поста после использования нецензурной лексики на совещании. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет, в этой связи увольнять – точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было», — сказал Аксенов.

При этом он добавил, что сам порой использует мат.

«Конечно, плохо, что министр культуры знает такие слова <...> если бы это было совещание по ЖКХ или по стройке – там все бы поняли, что без этого стройка не идет», — сказал глава Крыма.

13 марта министр культуры Крыма Арина Новосельская прервала правительственное совещание по видеосвязи нецензурным выражением. Чиновница объяснила свое поведение проблемами с техникой и извинилась. В дальнейшем глава Крыма Сергей Аксенов /culture/news/2021/03/11/n_15724580.shtmlпоручил провести проверку Новосельской.