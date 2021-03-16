Швеция приостановила вакцинацию населения препаратом от AstraZeneca

Шведское агентство общественного здравоохранения временно прекратило использование вакцины от коронавируса британской фармацевтической компании AstraZeneca, сообщает газета Svenska Dagbladet.

«Препарат хорошо изучен, но все же важно приостановить вакцинацию до тех пор, пока EMA не выяснит, могут ли проблемы со здоровьем людей быть связаны с вакцинацией», — заявил шведский эпидемиолог Андерс Тегнелл.

Также 16 марта глава минздрава Киргизии заявил, что поставка 504 000 доз вакцины AstraZeneca по линии Covax приостановлена.

По словам Алымкадыра Бейшеналиева, это связано с тем, что часть европейских стран приостановила вакцинацию после сообщений о тромбозах у привитых препаратом AstraZeneca.

Ранее ряд европейский стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca.