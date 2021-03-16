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Общество. Новости

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Флаг Киргизии на здании посольства Киргизии в Москве. Флаг Киргизии на здании посольства Киргизии в Москве.

В Киргизии отказались от вакцины AstraZeneca

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В Киргизии отказались от рассмотрения вопроса о поставке вакцины против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом заявил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев, передает «Sputnik Киргизия».

По его словам, вакцинировать граждан будут российским препаратом «Спутник V» или китайским Sinopharm. По его словам, Пекин пообещал Киргизии бесплатно предоставить 150 тысяч доз.

Министр добавил, что вопрос о российском лекарственном средстве решится сегодня или завтра (16-17 марта).

Ранее Латвия приостановила применение вакцины AstraZeneca. До этого ряд стран ЕС, включая Италию, Германию, Францию, отказались от использования вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.

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