Несколько станций метро Москвы перестанут работать с 20 марта по 2 апреля

Дептранс Москвы предупреждает жителей и гостей столицы о закрытии нескольких станций метро с 20 марта по 2 апреля.

Движения не будет на участке «Беляево» — «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии.

«Там продолжается прокладка тоннеля БКЛ и строительство будущей станции «Воронцовская», и по правилам безопасности должны закрыть участок для пассажиров», — объяснил департамент в Telegram-канале.

На закрытом участке для пассажиров будут работать автобусы, однако для более комфортного передвижения в центр москвичам советуют пользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями.

Кроме того, будут действовать некоторые ограничения для автомобилистов.