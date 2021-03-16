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Общество. Новости

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Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции &laquo;КовиВак&raquo; Центра имени Чумакова Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции &laquo;КовиВак&raquo; Центра имени Чумакова

Новая российская вакцина выйдет на гражданский рынок в ближайшие дни

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Вакцина от коронавируса «КовиВак» будет выпущена в гражданский оборот через несколько дней, заявил в интервью «Интерфаксу» министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Препарат разработан федеральным центром разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова. Фальков заявил, что конкретная дата, когда вакцину выпустят в оборот, будет названа на ближайшей пресс-конференции.

Препарат «КовиВак» зарегистрирован в России с 20 февраля. Эта вакцина стала третьим препаратом, который был зарегистрирован в России, после «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Ранее стало известно, что «Вектор» планирует зарегистрировать новую вакцину от оспы в 2021 году.

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