Новая российская вакцина выйдет на гражданский рынок в ближайшие дни

Вакцина от коронавируса «КовиВак» будет выпущена в гражданский оборот через несколько дней, заявил в интервью «Интерфаксу» министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Препарат разработан федеральным центром разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова. Фальков заявил, что конкретная дата, когда вакцину выпустят в оборот, будет названа на ближайшей пресс-конференции.

Препарат «КовиВак» зарегистрирован в России с 20 февраля. Эта вакцина стала третьим препаратом, который был зарегистрирован в России, после «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Ранее стало известно, что «Вектор» планирует зарегистрировать новую вакцину от оспы в 2021 году.