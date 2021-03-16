На конкурс Фонда президентских грантов поступило 12 255 заявок

На второй конкурс 2021 года поступило рекордное количество проектов – 12 255, говорится в пресс-релизе Фонда президентских грантов.

Прием заявок завершился 15 марта.



Это уже одиннадцатый по счету конкурс Фонда президентских грантов, и он стал беспрецедентным по количеству заявленных инициатив. Предыдущий рекорд был во втором конкурсе 2020 года, на который некоммерческие организации представили 11 085 проектов.



Самыми популярными грантовыми направлениями среди участников текущего конкурса стали: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни – 2336 инициатив, поддержка проектов в области культуры и искусства – 1604 заявки, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан – 1518 проектов.



Традиционно, больше всего некоммерческие организации запросили гранты в группе от 500 тысяч до 3 млн рублей. В этот раз таких проектов – 52%. Заявок на сумму до 500 тысяч рублей – 34%.



8% НКО представили свои инициативы в фонд впервые.



Итоги конкурса будут подведены в июне. А уже с 1 июля начнется финансирование поддержанных проектов.



По результатам этого конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 4 млрд рублей.



Всего с апреля 2017 года в Фонд президентских грантов было подано 99 847 инициатив. За это время грантовую поддержку уже получили 17 877 проектов на общую сумму 37 млрд рублей.