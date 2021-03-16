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Общество. Новости

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Гинцбург: в Италии планируют производить 10 млн доз «Спутника V» в месяц

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Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что к маю в Италии планируют ежемесячно производить 10 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«На территории Итальянской республики налаживается производство, причем в очень больших масштабах, к маю речь идет о том, что производство будет достигать 10 млн доз вакцин в месяц», — сказал он в ходе онлайн-брифинга.

Гинцбург добавил, что на начальном этапе также находятся переговоры о возможности выпуска вакцины и в других европейских странах, включая Германию и Францию.

Ранее сообщалось, что в Италии смогут производить «Спутник V» и без одобрения ЕМА.

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