В центре Гамалеи рассказали, можно ли пить алкоголь после прививки от COVID-19

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что употреблять алкоголь после вакцинации от COVID-19 можно, но в разумных пределах. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

По его словам, алкогольные напитки можно употреблять в разумном количестве, однако нужно помнить, что этиловый спирт в больших концентрациях подавляет размножение клеток.

«Этиловый спирт является ядом не только для наших нейронов, но и для всех наших клеток, в том числе для клеток иммунной системы», — отметил Гинцбург.

Ранее директор Центра имени Гамалеи заявил, что к маю в Италии планируют ежемесячно производить 10 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».