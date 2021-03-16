Госдума приняла закон о просветительской деятельности

Госдума приняла в третьем чтении закон о просветительской деятельности в образовании. Об этом сообщается на сайте ГД.

Теперь правительство сможет определять порядок и условия ведения просветительской деятельности и контролировать ее. Под понятие «просветительская деятельность» попадает осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, которая направлена на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».

Документ запрещает использовать просветительскую деятельность для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

Кроме того, нововведение обязывает вузы получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения для подписания соглашений о международном сотрудничестве в целях недопущения «негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс».

В публикации говорится, что закон призван в первую очередь оградить школьников и студентов «от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности». Он вступает в силу с 1 июня 2021 года.

Законопроект о «просветительской деятельности» предложила ввести комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета от внешнего вмешательства в ноябре прошлого года.