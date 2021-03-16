ЕМА сделает заявление по вакцине AstraZeneca

В Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) 16 марта в 16.00 мск начнется пресс-конференция по результатам исследования безопасности вакцины от британской фармакологической компании AstraZeneca, сообщает Reuters.

Использование препарата от AstraZeneca для вакцинации временно прекратили несколько европейских стран, в том числе Испания, Франция, Германия, Швеция и Италия. За пределами Европы использование и получение вакцины приостановили Индонезия и Киргизия.

Также минздравы некоторых стран постановили приостановить вакцинацию нынешней партией препаратов до публикации результатов расследования ЕМА. Такие меры были приняты из-за массовых сообщений о тромбозах у вакцинированных препаратом от AstraZeneca.

ЕМА начала свое расследование непосредственно после сообщений из Франции, Германии и других стран Евросоюза.

Ранее в Словакии успешно испытали вакцину «Спутник V».