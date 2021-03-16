В Петербурге водитель ранил пассажира из ракетницы

Водитель ранил пассажира из ракетницы в ходе возникшего конфликта, инцидент произошел 16 марта в районе Купчино в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что во вторник в 13.21 мск полиция получила сообщение о том, что в районе дома 80 по Бухарестской улице мужчина получил ножевое ранение, а нападавший скрылся.

Правоохранителям удалось выяснить, что водитель иномарки ранил пассажира, предположительно, из ракетницы, когда тот выходил из машины. После этого злоумышленник догнал мужчину и нанес ему увечья острым предметом.

Потерпевший с огнестрельным ранением и множественными колото-резаными ранениями в тяжелом состоянии был госпитализирован. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого.

Ранее сообщалось, что мужчину забили до смерти молотком на западе Москвы.