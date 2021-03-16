В России не обсуждают полное закрытие границ из-за штамма COVID из ЮАР

Вопрос полного закрытия российских границ после выявления в стране южноафриканского штамма коронавируса не стоит на повестке, заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов в беседе с РИА «Новости».
«Такой информации нет», — ответил замминистра на вопрос об обсуждении закрытия границ.
Кроме того, Иванов напомнил, что решения по сообщению с каждой конкретной страной принимаются на уровне оперативного штаба с учетом мнения Роспотребнадзора и других ведомств.
Ранее Роспотребнадзор сообщил об обнаружении в России южноафриканского штамма коронавируса и еще 17 мутаций патогена. Коронавирус из ЮАР считается более заразным, чем его оригинальный предшественник.
При этом в Роспотребнадзоре заверили, что российские вакцины эффективны против южноафриканского варианта.