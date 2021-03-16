В Крыму арестовали россиянина, задержанного с бомбами

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца россиянина, подозреваемого в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что решение об аресте было вынесено 12 марта.

Ранее в Крыму задержали россиянина, работающего на спецслужбы Украины. По данным ЦОС ФСБ России, мужчина осуществлял «разведывательно-подрывную деятельность» в интересах украинских спецслужб. Он фотографировал и снимал видео местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на крымском полуострове.