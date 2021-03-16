В 2021 году планируется восстановление еще трех павильонов ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник рассказал о ходе реставрации павильонов на ВДНХ.

Собянин напомнил, что ВДНХ уже многие годы является, по сути, главной реставрационной площадкой Москвы.

Именно в этом году, по словам мэра, ожидается возрождение еще трех исторических павильонов.

Так, павильон №5 станет музеем столичного ЖКХ, сообщил Собянин 16 марта в публикации на своем персональном сайте.

Что же касается павильона №15, то в нем после реставрации откроется музей Олимпийского комитета России.

А вот в павильоне №30, по словам столичного градоначальника, после восстановительных работа начнет свою работу Центр современных биотехнологий — музей «Биотех».