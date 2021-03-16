Голикова заявила о пробелах в знаниях школьников из-за удаленки

Удаленное обучение в российских школах привело к появлению пробелов в знаниях обучающихся, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова приводит ТАСС.

«Есть определенные пробелы, есть определенные проблемы в получении этих знаний, которые получались дистанционным способом», – отметила замглавы правительства.

По ее словам, пробелы в знаниях школьников отмечают и родители, и учителя. Голикова подчеркнула, что на эту ситуацию «каким-то образом нужно реагировать».

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что замена очного обучения в школах на дистанционное не планируется, удаленный учебный процесс в 2020 году был вынужденной мерой из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.