Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Между кроватями &ndash; столик с телевизором и чайными принадлежностями Между кроватями &ndash; столик с телевизором и чайными принадлежностями

Взрыв телевизора унес жизни пяти человек под Тамбовом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

В Тамбовской области в поселке Филатовский пять человек погибли после взрыва телевизора. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Хозяин дома 1971 года рождения и его два брата 1959 года рождения и 1967 года рождения, а также их знакомые — жители этого же села 1964 года рождения (мужчина) и 1975 года рождения (женщина) — после распития спиртных напитков остались ночевать в доме. В одной из комнат взорвался телевизор, в результате его возгорания произошло сильное задымление», — говорится в сообщении.

Отмечается, что люди, находившиеся в соседней комнате, отравились угарным газом.

Согласно сообщению, следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.