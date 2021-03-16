СМИ: привитым «Спутником V» европейцам будут выдавать паспорта вакцинации

Европейцы, привитые вакциной от коронавируса «Спутник V», получат сертификат вакцинации и смогут передвигаться по тем странам Евросоюза, которые также одобрили российский препарат. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на проект постановления Еврокомиссии.

В соответствии с проектом, государства-члены ЕС должны будут выдавать сертификаты вакцинации всем лицам, привитым любым из препаратов, разрешенных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

«Сертификат [вакцинации] также будет выдан людям, привитым вакцинами, разрешенными на национальном уровне, такими как российский «Спутник V» и китайский Sinopharm в Венгрии или Словакии», – указано в материале.

При этом граждане европейских стран, одобривших «Спутник V» на национальном уровне, после вакцинации российским препаратом смогут без ограничений путешествовать только в те страны ЕС, которые также признают использование этой вакцины.

Проект постановления должен быть рассмотрен Еврокомиссией в среду, 17 марта.