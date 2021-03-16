Панда из Московского зоопарка порвала подаренную ей «робопанду»

Пандам Жуи и Диндин, живущим в Московском зоопарке, сделали подарки в честь Всемирного дня панд. Об этом сообщается на странице зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме моркови, игрушек и бамбука в число подарков вошли арт-объекты, названные «робопандами».

«Диндин поначалу была как будто ошеломлена масштабом происходящего. Но довольно быстро освоилась и разорвала свою «робопанду» в клочья», – отмечается в публикации на странице зоопарка.

Ранее в Московском зоопарке самец панды Жуи сделал валентинку для самки Диндин.