В Германии оценили возможную роль «Спутника V» в прививочной кампании

Временная приостановка использования вакцины компании AstraZeneca в Германии может привести к повышенному спросу на российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом пишет Guardian со ссылкой на немецких экспертов.

Издание отмечает, что использование препарата будет зависеть от решения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Ряд европейских стран приостановил вакцинацию препаратом компании AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у пациентов. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) заверило, что преимущества этой вакцины перекрывают побочные эффекты.