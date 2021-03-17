«Ъ»: в Москве арестован президент ООО ФСБ

В Москве был арестован президент ООО Фонда содействия безопасности Андрей Першин, который обвиняется в покушении на крупное мошенничество. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным СК, экс-сотрудник госбезопасности планировал получить 24 млн руб. от гендиректора ООО «Лагуна» Сергея Мелина за разрешение проблем, которые возникли из-за несуществующего уголовного дела.

Согласно имеющейся информации Першин рассказал Мелину, что в отношении предпринимателя якобы ожидается возбуждение дела по факту мошенничества с земельными участками и их хищения. Президент ООО ФСБ предложил свои услуги, за которые запросил 24 млн рублей.

Мелин не поверил его словам и обратился в правоохранительные органы, после чего сотрудники спецслужб взяли под контроль дальнейшие переговоры.

Судом в отношении Андрея Першина был назначен арест сроком два месяца.