Назван фактор, из-за которого риск смерти от COVID-19 растет почти в 4 раза

Ученых Университета Лестера провели исследование и определили фактор, который повышает риск смерти от коронавируса нового типа в четыре раза. Об этом сообщает The Daily Mail.

По итогам своей работы они установили, что люди, которые ходят медленнее, имеют в четыре раза выше шанс умереть от COVID-19.

В ходе исследования были проанализированы показатели более 412 тыс. пациентов в возрасте от 40 до 69 лет из Биобанка Великобритании.

Так, ученые установили, что граждане, имеющие медленный темп ходьбы, умирали в 3,75 раза чаще. При этом люди с нормальным весом, но с медленной походкой имели в 2,5 раза выше риск развития тяжелой формы коронавируса, чем люди с повышенным весом, но быстрым шагом.

Ранее иммунолог рассказал о парадоксе антител к COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 121,1 млн заболевших, свыше 97,6 млн человек выздоровели, а более 2,6 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».