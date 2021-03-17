Опрос: россияне хотят вернуть смертную казнь и сократить налоги

Россияне хотели бы, чтобы в России вновь начала действовать смертная казнь, а также были ужесточены наказания за коррупцию и уменьшены налоги. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Так, если бы граждане были на месте советника президента, то они предложили бы отменить пенсионную реформу и вернуть прежний пенсионный возраст (14%), сократить налоги и модернизировать налоговую систему (6%), изменить Конституцию и вернуть предыдущую ее версию (3%), отменить мораторий на смертную казнь (2%).

При этом 53% респондентов назвали другое, а 63% затруднились ответить.

Кроме того, 7% опрошенных выступили за ужесточение наказания за коррупцию, а также за принятие законов, направленных на развитие страны (6%) и отмену ЕГЭ (5%), принятие закона о домашнем насилии (2%)

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 12 марта. В опросе приняли участие 1,6 тысячи жителей России в возрасте от 18 лет.

В январе сообщалось, что Казахстан ратифицировал протокол об отмене смертной казни.