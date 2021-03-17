Жители Крыма задали Зеленскому четыре вопроса о блокадах

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому «вместо пустых обещаний о возвращении Крыма» ответить на четыре вопроса жителей полуострова об устроенных там блокадах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, политик спросил украинского лидера о том, как наказали тех, кто устроил в Крыму водную и энергетическую блокады, а также транспортную и продовольственную блокады.

«Поэтому не надо лить крокодильи слезы. Мы прекрасно знаем, что никто даже не понес никакого порицания, никому даже пальчиком не погрозили, а вместо этого только усилили преследование и угрозы крымчанам», — подчеркнул Фикс.

Он также заявил, что настало время Киеву одуматься и начать выстраивать добрососедские взаимоотношения с Россией.

Ранее в парламенте Крыма назвали ответственных за водную блокаду полуострова.