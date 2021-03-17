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Общество. Новости

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«Скопинский маньяк» пообщался в ресторане с Ксенией Собчак

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Недавно освобожденный из колонии Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», дал интервью телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Отмечается, что встреча прошла в ресторане «Сахар» в Скопине Рязанской области. Собчак сопровождала съемочная группа «Первого канала». В этот раз Мохова не сопровождали сотрудники полиции.

По данным издания, съемки также проходили в доме «скопинского маньяка», по завершению всего он выходил на улицу проводить группу.

3 марта Виктора Мохова выпустили на свободу после отбытия срока в колонии в Саратовской области.

В 2000 году в городе Скопин он похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мохов морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

Ранее «скопинский маньяк» рассказал, что хочет жениться.

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