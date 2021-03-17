В промзоне Нижневартовска медведь гонялся за мужчиной

В улицах Нижневартовска был замечен медведь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина убегает по тротуару от медведя. Когда человек решается перебежать дорогу, хищник следует за ним, однако его сбивает проезжающий мимо автобус.

Инцидент произошел в районе промзоны города. Туда были направлены сотрудники полиции, представители охотинспекции, специалисты отдела ГО и ЧС.

«Пострадавших нет. Медведь забежал на территорию одного из предприятий. Видно, что медведь молодой, он испуган, он добежал до территории предприятия, ее оцепили, там находятся в том числе сотрудники полиции», — рассказали в мэрии.

Там добавили, что на место приехал предполагаемый хозяин, у которого выясняют, зачем он держал хищника. Когда медведя поймают, будет принято решение о его дальнейшей судьбе.

Ранее сообщалось, что жителя Приморья госпитализировали после нападения медведя.