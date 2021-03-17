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Общество. Новости

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Греция готовится принять российских туристов 14 мая

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Греция готовится принять российских туристов с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация – то и в начале мая. Об этом сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис, передает РИА «Новости».

По его словам, рискованно планировать открывать границы на фоне коронавируса, однако в ведомстве следят за санитарными данными.

«Мы уверены, когда говорим, что в наших планах - открыть границы с Россией 14 мая. Мы подтверждаем это», — подчеркнул Теохарис.

Он также добавил, что действующее в настоящее время ограничение на въезд в Грецию 500 граждан России в неделю должно быть отменено с открытием туризма 14 мая, как и ограничения на авиасообщение.

Ранее сообщалось, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией.

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