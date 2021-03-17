Малышева назвала три незаменимых продукта во время поста

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала продукты, которые позволят поддержать здоровье во время поста.

По ее словам, постящимся необходимо включить в рацион пищу, богатую полиненасыщенной кислотой омега-3, которая нужна для нормального функционирования клеток. Омега-3 содержится в льняном масле, семенах чиа и грецких орехах.

«Омега-3 должны быть на вашем столе всегда, а в пост — это вообще отличная вещь. Потому, что омега-3 — это жир, продукты калорийные», — сказала врач в эфире передачи «Жить здорово».

Малышева добавила, что омега-3 не вырабатывается организмом, поэтому необходимо потреблять нужное количество ненасыщенных жирных кислот с пищей.

Ранее врачи рассказали, можно ли вакцинироваться от коронавируса при соблюдении поста.