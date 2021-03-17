Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Медработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и памяткой участнику вакцинации, которые выдаются пациентам после вакцинации вакциной &laquo;Спутник V&raquo; в прививочном пункте Медработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и памяткой участнику вакцинации, которые выдаются пациентам после вакцинации вакциной &laquo;Спутник V&raquo; в прививочном пункте

Греция признала «Спутник V» наравне с европейскими вакцинами от коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что Афины признают российскую вакцину «Спутник V» наравне с европейскими. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, прививка от коронавируса не является обязательным условием для въезда в страну, однако избавит от ряда формальностей. Вакцинированным россиянам не придется проходит обследование и привозить отрицательный тест на коронавирус.

«Мы очень хотим, чтобы наши братья из России могли посетить нашу страну. Мы признаем «Спутник V» раньше европейского признания. Мы настроены полностью открыть наши границы с 14 мая», — сказал министр.

При этом Теохарис отметил, что выдаваемый в России сертификат вакцинации надо будет перевести на английский язык.

Ранее сообщалось, что Греция готовится принять российских туристов 14 мая.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.