Глава МИД Венгрии: благодаря вакцинам РФ и КНР привились достаточное число людей

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что если бы в свое время Будапешт и Сербия не закупил вакцины от коронавируса российского и китайского производства, то не удалось бы привить достаточное количество венгерских граждан. Об этом сообщает ТАСС.

«Если бы мы этого не сделали (не купили бы вакцины РФ и КНР), то вакцинировали бы на 3,5 млн человек меньше до мая, а Сербия не была бы в верхних строчках глобального рейтинга по вакцинации», — сказал дипломат.

По его словам, к настоящему времени в Сербии прививку получили более 2 млн человек, в Венгрии — 1,4 млн человек.

Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в таких европейских странах, как Венгрия, Сан-Марино, Сербия, Черногория, Республика Сербская, Белоруссия.

В начале марта к этому числу примкнула и Словакия.