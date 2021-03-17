У бывшего министра Абызова нашли имущество в Италии на 2 млрд рублей

Следственный комитет России нашел в Италии имущество бывшего министра по координации деятельности открытого правительства Михаила Абызова.

«В ходе международного сотрудничества с компетентными органами Италии при содействии посольства Итальянской Республики получены сведения о наличии в этой стране большого количества имущества, фактически принадлежащего обвиняемому», — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Было установлено, что Абызов является конечным бенефициарным собственником иностранной компании «Andulil Enterprises Limited», зарегистрированной на Кипре. Этой компании принадлежат 100% акций компании «Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l.», зарегистрированной в Италии, на которую в свою очередь оформлена в собственность вилла Иль Тезоро.

«Это большой имущественный комплекс, включающий земельные участки, недвижимость, сельскохозяйственные постройки, склады, бассейн и другое имущество, расположенное в престижном районе области Тоскана в 15 км от морского побережья», — отмечают следователи.

До того, как вилла была приобретена фирмой Абызова, в зданиях располагался отель премиум-класса.

Еще одна вилла была оформлена на сына экс-министра.

Общая стоимость имущества составляет около 2 млрд рублей.

В настоящее время Михаил Абызов находится в СИЗО. Он обвиняется в создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе, незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с Абызова более 32 млрд рублей