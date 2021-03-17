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Общество. Новости

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Суд Японии признал неконституционным запрет на однополые браки

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Окружной суд японского города Саппоро признал неконституционным запрет на однополые браки в стране. Об этом сообщает Sky News.

«Юридические преимущества, вытекающие из брака, должны одинаково предоставляться как гомосексуалам, так и для гетеросексуалам», — говорится в кратком изложении постановления суда.

При этом инстанция не удовлетворила требование истцов о государственной компенсации за отказ в браке.

Sky News отмечает, что подобное решение суда может создать прецедент для аналогичных судебных процессов, ожидающих рассмотрения по всей стране.

В Японии представители ЛГБТ+ не могут становиться наследниками имущества своего партнера и иметь родительские права. Кроме того, японцам, состоящим в законном однополом браке за границей, нельзя получить супружеские визы, что вынуждает некоторые пары временно жить отдельно.

Япония остается единственной страной G7, в которой не легализованы браки среди людей одного пола.

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