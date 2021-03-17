Путин напомнил прокурорам о недопустимости игнорирования домашнего насилия

Президент России Владимир Путин напомнил прокурорам, что факты домашнего насилия не должны игнорироваться. Его слова приводит ТАСС.

«Нельзя оставлять без внимания факты так называемого домашнего насилия», — сказал он на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала о готовящемся законе, позволяющем защитить жертв домашнего насилия. Так, полицейские смогут выдавать охранный ордер пострадавшей стороне. Кроме того, планируется создать кризисные центры для жертв домашнего насилия. Ожидается, что проект внесут в Госдуму после выборов, которые пройдут 19 сентября.

В феврале широкий резонанс получила история убийства 23-летней девушки в Кемерове из-за халатности правоохранителей. Полицейские, получив и зарегистрировав сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома происходит драка, слышны крики женщины о помощи, не отправили туда группу реагирования.