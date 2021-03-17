В Уфе возбуждено уголовное дело по факту убийства юриста

Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего Станислава Яшина по подозрению в убийстве 33-летнего юриста Александра Елисеева, сообщает Следственное управление СК РФ по республике Башкортостан.

По версии следствия, убийство произошло в центре Уфы, около арбитражного суда Башкирии. Накануне между двумя мужчинами, которые были оппонентами в судебном разбирательстве, произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый Яшин повалил Елисеева на землю и несколько раз ударил ножом. Юрист скончался на месте от полученных ранений. СК дополняет, что после этого нападавший попытался совершить суицид. В данный момент он находится в больнице.

Обстоятельства дела устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы, устанавливаются причины конфликта, уточняется в сообщении.

В свою очередь РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой адвокат перед смертью сообщает имя нападавшего.