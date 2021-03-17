Исландия объявила об отмене строгих правил въезда для привитых туристов

Исландия отменяет строгие правила въезда в страну для туристов, вакцинированных от COVID-19, сообщает пресс-служба исландского правительства.

До отмены ограничений прибывающие иностранцы (кроме граждан стран Европейского союза) должны были пройти обязательный карантин. Свободный въезд теперь доступен туристам, которые привились одобренным ЕМА препаратом или ранее переболели коронавирусом и могут предоставить доказательство выздоровления.

Так как вакцина «Спутник V» пока только проходит процесс оценки в Европейском агентстве лекарственных средств, на данный момент, 17 марта, прививка российским препаратом учитываться не будет.

«Мир прошел через многое за последние двенадцать месяцев, и мы все надеемся на медленное и безопасное возвращение к нормальной жизни», — заявила Катрин Якобсдоттир, премьер-министр Исландии.

Ранее стало известно, что Греция готовится принять российских туристов 14 мая