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Общество. Новости

Эксперт сообщил, чем вызвано массовое желание регионов протестировать дистанционное голосование

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Тот факт, что регионы проявляют желание внедрить у себя практику дистанционного электронного голосования, свидетельствует о запросе на такой формат со стороны избирателей, сообщил «Газете.Ru» исполнительный директор Автономной некоммерческой организации «Центр общественно-политических проектов и коммуникаций» Никита Тюков, комментируя заявление главы Центризбиркома о том, что ЦИК подробно изучит девять заявок от регионов, которые хотят принять участие в пилотном проекте по использованию дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах 2021 года.

«Мы наблюдаем постепенный качественный скачок технологического подхода к выборам. Постепенно практика, которую мы наблюдали два года назад в отдельных субъектах, входит в общую практику проведения выборов и получает одобрение со стороны избирателей», — сказал он.

Эксперт обратил внимание на ряд преимуществ дистанционного электронного голосования: «Главный критерий — доступность и удобство выборов. Например, с помощью онлайн голосования мы сможем отказаться от практики надомного голосования для инвалидов».

Однако, несмотря на удобство системы, говорить о том, что выборы вскоре полностью перейдут на такой формат, пока рано, считает эксперт.

«Сейчас мы постепенно движемся в этом направлении. И хорошо, что движемся постепенно — люди успевают попробовать, избирательная система успевает выявить проблемы и решить их», — заключил Тюков.

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