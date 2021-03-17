Еврокомиссия представила проект цифровых сертификатов по COVID-19

Еврокомиссия предложила создать цифровые сертификаты по COVID-19, которые будут сообщать о наличии у его владельца отрицательного теста или прививки, а также о выздоровлении человека после коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ЕК.

«Еврокомиссия приняла законодательное предложение, создающее единую структуру для зеленых цифровых сертификатов», — отмечает ЕК.

Нововведение поможет в будущем избежать дискриминации в отношении граждан, не прошедших вакцинацию.

Документ будет выдаваться в бумажном или цифровом формате, а также содержать QR-код. Получить данный сертификат можно будет бесплатно.

Кроме того, для проверки паспорта на подлинность на документе будет находиться цифровая печать.

Ранее член Европейской комиссии, ответственный за внутренний рынок, Тьерри Бретон положительно оценил российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» и призвал производить ее на территории Евросоюза.