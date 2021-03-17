Руководство детского сада в Татарстане вынудили снять колючую проволоку с забора

Сотрудники детского сада «Электроник» в городе Набережные Челны демонтировали колючую проволоку, установленную 20 лет назад, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления информационной политики администрации города Римму Мухаметзянову.

Публикация фотографии забора в одном из городских сообществ в социальных сетях вызвала большой общественный резонанс.

«После размещения поста информация в тот же день была доведена до заведующей детским садом для дальнейшего обсуждения с родителями воспитанников о необходимости подобных ограничений. В итоге элементы были демонтированы», — сообщила Мухаметзянова.

По ее словам, за 20 лет существования колючей проволоки на заборе никто не обращался с просьбой убрать это средство ограждения.

Ранее в Марий Эл мать избила чиновника, отказавшего ее ребенку в месте в детсаду.