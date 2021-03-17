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Общество. Новости

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Мужчина угрожал взорвать дом во Владимирской области

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Житель города Кольчугино Владимирской области позвонил в полицию и сообщил, что открыл газ в своей квартире и намерен взорвать дом, сообщает МВД Медиа.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов организовали оцепление здания и эвакуацию жильцов, при этом сам злоумышленник заперся в своей квартире на третьем этаже дома, указано в сообщении.

Мужчина был задержан заместителем главы отдела обеспечения деятельности участковых уполномоченных полиции, который поднялся на балкон запертой квартиры по лестнице, предоставленной МЧС. Отмечается, что 40-летний задержанный ранее был судим.

В настоящее время полицейские проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что житель Брянска угрожал полицейским взрывом гранаты. 5 февраля злоумышленник также позвонил в полицию и сообщил о намерении взорвать гранату из-за неприязни к сотрудникам правоохранительных органов. Мужчина был задержан, при обыске в его квартире опасных предметов не обнаружили. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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