В Крыму состоялось первое заседание общественного штаба по наблюдению за выборами

17 марта состоялось первое заседание общественного штаба по наблюдению за выборами в Республике Крым. Мероприятие проходило в дни седьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Открыл заседание глава общественного штаба, врио Председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук. Он поздравил собравшихся со знаменательной датой и выразил надежду на успех миссии, которую предстоит выполнять общественным наблюдателям. «Состав будущей Думы определяют только граждане России», — подчеркнул Форманчук.

Ведущий передал слово первому заместителю Председателя Государственного Совета Республики Крым Ефиму Фиксу.

Тот со своей стороны напомнил, что именно в этот день, 17 марта 7 лет назад по итогам референдума было принято постановление Госсовета о признании Крыма независимым государством и обращение к Российской Федерации с просьбой о принятии Крыма в ее состав.

Как отметил Фикс, в ходе подготовки и проведения исторического референдума в Крыму активно работали наблюдатели из многих стран, которые дали высокую оценку состоявшейся процедуре – с точки зрения соответствия как принятому Госсоветом положению, так и общепринятым демократическим нормам.

Член Общественной палаты России, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова также поздравила собравшихся с седьмой годовщиной воссоединения с Россией. «Я была в Крыму шесть лет назад, в 2015 году, практически сразу после воссоединения, и тогда воздух здесь был пропитан свободой и надеждой. Сегодня я увидела, сколько всего сделано за это время, как преобразилась Республика», — заявила она.