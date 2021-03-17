В Москве арестован подозреваемый в убийстве «ведьмы»

В Москве арестовали мужчину, который в ночь на вторник, 16 марта, забил насмерть молотком прохожего, которого он принял за «ведьму», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК по Москве Юлию Иванову.

Инцидент произошел на улице Довженко. Мужчина, которого зовут Никита Воробьев, сначала повалил прохожего на землю, избил ногами, а затем нанес несколько ударов молотком, отчего жертва нападения скончалась.

Воробьев был направлен на психолого-психиатрическую экспертизу, у следствия появились сомнения во вменяемости убийцы. Следователю, допросившему задержанного, Воробьев заявил, что принял проходящего мимо человека за «ведьму» и решил его убить.

Никулинский районный суд постановил арестовать Воробьева до проведения экспертизы и вынесения приговора. Если мужчина будет признан вменяемым, ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье 105 УК РФ «Убийство».

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