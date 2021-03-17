Попова: ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1» сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.

«Ситуация эпидемическая стабилизируется. Количество заболевших ежедневно снижается. Но вместе с тем ситуация остается напряженной», — заявила она.

Из-за этого Попова рекомендует во время ближайших майских праздников не уезжать из России:

«Мне кажется, планируя свои праздничные дни майские, или если отпуска у кого-то сейчас, лучше все-таки их провести внутри страны, — отметила она, указав, что к лету можно будет ждать послабление запретов. — Отмена определенных ограничений, безусловно, идет постоянно. И мы все это видим».

По мнению главы Роспотребнадзора, самым частым случаем заражения COVID-19 в России является передача заболевания внутри семьи.

Ранее Попова заявила, что иммунитет после вакцинации от коронавируса не формируется у 10% привитых.