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Общество. Новости

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Алексей Навальный во время заседания Мосгорсуда, 2 февраля 2021 года Алексей Навальный во время заседания Мосгорсуда, 2 февраля 2021 года

В ОНК заявили об отсутствии у Навального жалоб на условия содержания

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Алексей Навальный сообщил членам Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области, что не имеет жалоб на условия содержания в исправительной колонии города Покров Владимирской области, пишет сайт РАПСИ.

«Мы встретились, представились, интересовались его оценкой условий содержания в колонии. Понимаем, что человек только прибыл в учреждение и у него происходит период адаптации», — сказал председатель ОНК Вячеслав Куликов.

Алексея Навального этапировали из Кольчугинского СИЗО в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области. Навальному заменили условный срок в 2 года 8 месяцев на реальный по делу »Ив Роше».

Ранее Навальный не захотел участвовать по видеосвязи в суде по жалобе ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов). Он ответил, что не против проведения заседания без него, но в присутствии его представителя.

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