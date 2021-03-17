Польша и Франция выступают за прекращение вывоза вакцин от COVID-19 из ЕС

Польша и Франция призывают остановить вывоз вакцин от коронавируса нового типа из Европейского союза, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам Моравецкого, значительная часть европейской вакцины вывозится за пределы Евросоюза.

«Мы вместе с господином президентом Макроном призвали не вывозить вакцину», – отметил премьер Польши.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в Европейском союзе.

Ряд европейских стран приостановил вакцинацию препаратом компании AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у пациентов. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) заверило, что преимущества этой вакцины перекрывают побочные эффекты. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала странам продолжить использование препарата.